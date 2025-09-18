Clint Eastwood tego aktora ceni najbardziej: za sto lat będą analizować jego karierę
Clint Eastwood nigdy nie współpracował z Tomem Cruisem, a jednak darzy go głębokim szacunkiem, co udowadnia nowa anegdota Camerona Crowe'a.
Cameron Crowe w rozmowie z New York Times podzielił się anegdotą, która pokazuje, jak bardzo Clint Eastwood ceni sobie Toma Cruise'a:
Co ciekawe, Clint Eastwood nigdy tak naprawdę nie współpracował osobiście z aktorem. Mimo to wciąż docenia jego dorobek i uważa za prawdziwego gwiazdora.
Tom Cruise - co dalej z jego karierą?
Cameron Crowe podzielił się także swoimi przemyśleniami na temat tego, jaki kierunek obierze kariera Toma Cruise'a. Uważa, że po filmach akcji nadejdzie jego „faza Paula Newmana”, która wbije publiczność w ziemię.
I może mieć rację. Tom Cruise wystąpi w nadchodzącym nienazwanym filmie Alejandro González Iñárritu. To ten sam reżyser, która kilka lat temu dał nam Zjawę, za którą Leonardo DiCaprio wreszcie wygrał Oscara. Możemy spodziewać się więc pewnie mniej akcji, a więcej kina artystycznego.
Tom Cruise: Najlepsze filmy wg IMDb
Źródło: www.worldofreel.com
