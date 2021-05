Clubhouse trafił na Androida

Źródło: Clubhouse

Kiedy w marcu 2020 roku aplikacja Clubhouse od zespołu Alpha Technologies zadebiutowała na rynku mobilnym, dostęp do niej mieli wyłącznie użytkownicy sprzętów z iOS-em na pokładzie. Pierwsze miesiące jej funkcjonowania nie były zbyt spektakularne i dopiero pojawienie się Elona Muska na platformie na początku 2021 roku doprowadziło do lawinowego wzrostu zainteresowania tym oprogramowaniem.

Sukces Clubhouse'a nie jest przypadkowy. Serwis wniósł pewien powiew świeżości do branży mediów społecznościowych, pozwalając prowadzić ustrukturyzowane dyskusje audio w sieci. Wszystko dzięki temu, że głos w rozmowach mogą zabierać wyłącznie osoby wskazane przez organizatora. Ponadto dostęp do aplikacji można uzyskać wyłącznie na zaproszenie innego użytkownika.

Clubhouse miał jednak jedną zasadniczą wadę – przez to, że wypuszczono go wyłącznie w wersji na system Apple, od aplikacji odcięto szerokie grono potencjalnych użytkowników. Na szczęście programiści Alpha Technologies postanowili naprawić to niedociągnięcie i 20 maja 2021 roku aplikacja zadebiutowała w sklepie mobilnym Google. Tym samym zasięg Clubhouse’a znacząco wzrósł, co pozwoli aplikacji przyciągnąć do siebie kolejne miliony użytkowników.

O ile posiadacze sprzętów z systemem Google faktycznie zechcą dołączyć do aplikacji Alpha Technologies, gdyż w ciągu ostatnich miesięcy na rynku pojawiło się kilka alternatywnych rozwiązań od konkurencji. Twitter wypuścił Spaces, Discord stworzył Stage Channels, a Facebook przymierza się do odpalenia własnych pokoi tego typu w okresie wakacyjnym. Najbliższe tygodnie pokażą, czy decyzja o wstrzymaniu się przeszło rok z wydaniem Clubhouse’a na Androida nie była chybionym pomysłem.