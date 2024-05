Co dalej z All American i Walker: Strażnik Teksasu? Szefostwo CW odpowiada

fot. CW

Mimo tego, że All American i Walker: Strażnik Teksasu to jedne z dwóch najpopularniejszych seriali stacji CW, to żaden z nich nie otrzymał zamówienia na kolejny sezon ani nie został uwzględniony w ramówce na jesień. Szefostwo stacji w osobach Dennisa Millera oraz Brada Schwartza wytłumaczyło się z tej decyzji, argumentując ją wysokim kosztem produkcji obu tych produkcji.

Co dalej z All American i Walker: Strażnik Teksasu?

Schwartz wypowiedział się następująco:

Nie czujemy potrzeby w pospieszaniu jakichkolwiek deadline'ów. All American jest w trakcie emisji i zobaczymy jak sobie radzi. Walker podobnie. Nie musimy na razie podejmować żadnych decyzji. [...] W ciągu kilku kolejnych tygodni dowiecie się o nowych zamówieniach na sezony.

W przypadku All American istotną kwestią jest również umowa z Netflixem.

To sprawia, że całość jest bardziej interesująca dla wszystkich. Niedługo będziemy podejmować decyzję w tej sprawie. Prowadzimy aktualnie rozmowy. [...] W przypadku Walkera już je prowadziliśmy. Dennis również je prowadził, w tym ze stacją CBS na temat kontynuowania serialu lub nie.