Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Z kim zmierzy się Logan w Marvel's Wolverine? To słynne postacie - wśród nich potężny złoczyńca

W Marvel's Wolverine nie zabraknie znanych twarzy i to po obu stronach konfliktu. W niedawnym zwiastunie pojawili się m.in. znani z komiksów złoczyńcy, z którymi przyjdzie zmierzyć się Loganowi.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  marvel 
Wolverine PlayStation 5 ps5 Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine fot. SIE
Reklama

Marvel's Wolverine to nowa gra akcji od studia Insomniac Games, o której przez długi czas było cicho. Na wrześniowym State of Play zaprezentowano jednak świeży zwiastun, w którym nie zabrakło brutalnych scen z rozgrywki. W materiale pojawiło się także kilka postaci doskonale znanych fanom komiksów. O kim dokładnie mowa? Tego możecie się dowiedzieć, zaglądając do poniższej galerii! Z czasem, wraz z kolejnymi ogłoszeniami, będziemy ją aktualizować o kolejnych ujawnianych bohaterów i złoczyńców. 

Znane postacie, które pojawią się w Marvel's Wolverine

W grze Marvel's Wolverine nie może oczywiście zabraknąć tytułowego bohatera. Wcieli się w niego australijski aktor, Liam McIntyre.

arrow-left
W grze Marvel's Wolverine nie może oczywiście zabraknąć tytułowego bohatera. Wcieli się w niego australijski aktor, Liam McIntyre.
fot. SIE
arrow-right

To z pewnością nie koniec niespodzianek. Już wcześniejsze produkcje Insomniac — Marvel’s Spider-Man, jego kontynuacja oraz Miles Morales — pokazały, że studio chętnie sięga po bohaterów i złoczyńców z kart komiksów, zarówno tych najbardziej rozpoznawalnych, jak i mniej znanych. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie i w przypadku Marvel's Wolverine. Warto też przypomnieć, że wcześniejsze przecieki sugerowały obecność Jean Grey jako grywalnej postaci.

Marvel's Wolverine na PS5 ma termin premiery! Zobaczcie nowy, krwawy zwiastun gry

Marvel's Wolverine zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 jesienią 2026 roku. 

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  marvel 
Wolverine PlayStation 5 ps5 Marvel's Wolverine
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Gra o tron
-

Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę

2 Fear the Walking Dead
-

Aktor o swoim zaskakującym odejściu z Fear The Walking Dead. Trywializowano to, co zrobił

3 Liga Mistrzyń UEFA
-

Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

4 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

5 Simpsonowie
-

Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?

6 Wichrowe wzgórza
-

Nowe Wichrowe Wzgórza jak 50 twarzy Greya? Reżyserka odpowiada na krytykę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e188

Moda na sukces

s28e03

The Voice

s05e06

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e184

Zatoka serc

s42e17

s2025e191

Anderson Cooper 360

s2025e195

The Lead with Jake Tapper

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ezra Miller
Ezra Miller

ur. 1992, kończy 33 lat

Ksenia Solo
Ksenia Solo

ur. 1987, kończy 38 lat

Eric Stoltz
Eric Stoltz

ur. 1961, kończy 64 lat

Marion Cotillard
Marion Cotillard

ur. 1975, kończy 50 lat

Kieran Culkin
Kieran Culkin

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV