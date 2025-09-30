Z kim zmierzy się Logan w Marvel's Wolverine? To słynne postacie - wśród nich potężny złoczyńca

fot. SIE

Marvel's Wolverine to nowa gra akcji od studia Insomniac Games, o której przez długi czas było cicho. Na wrześniowym State of Play zaprezentowano jednak świeży zwiastun, w którym nie zabrakło brutalnych scen z rozgrywki. W materiale pojawiło się także kilka postaci doskonale znanych fanom komiksów. O kim dokładnie mowa? Tego możecie się dowiedzieć, zaglądając do poniższej galerii! Z czasem, wraz z kolejnymi ogłoszeniami, będziemy ją aktualizować o kolejnych ujawnianych bohaterów i złoczyńców.

Znane postacie, które pojawią się w Marvel's Wolverine

W grze Marvel's Wolverine nie może oczywiście zabraknąć tytułowego bohatera. Wcieli się w niego australijski aktor, Liam McIntyre.

To z pewnością nie koniec niespodzianek. Już wcześniejsze produkcje Insomniac — Marvel’s Spider-Man, jego kontynuacja oraz Miles Morales — pokazały, że studio chętnie sięga po bohaterów i złoczyńców z kart komiksów, zarówno tych najbardziej rozpoznawalnych, jak i mniej znanych. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie i w przypadku Marvel's Wolverine. Warto też przypomnieć, że wcześniejsze przecieki sugerowały obecność Jean Grey jako grywalnej postaci.

Marvel's Wolverine na PS5 ma termin premiery! Zobaczcie nowy, krwawy zwiastun gry

Marvel's Wolverine zadebiutuje na konsoli PlayStation 5 jesienią 2026 roku.