Marvel's Wolverine na PS5 ma termin premiery! Zobaczcie nowy, krwawy zwiastun gry

fot. SIE

Reklama

24 września o godzinie 23:00 czasu polskiego odbyła się kolejna prezentacja z cyklu State of Play, podczas której zaprezentowano szereg nowych gier zmierzających na konsole PlayStation. Pokazano między innymi kilkuminutowy gameplay z nadchodzącej strzelanki Saros, a także ujawniono świeże informacje na temat od dawna niewidzianego Marvel’s Wolverine. Wśród nich znalazł się też termin premiery - gra zadebiutuje jesienią 2026 roku.

Saros – gameplay z nowej gry na PS5 już w sieci. Rahul Kohli rusza do walki!

Zwiastun dobitnie pokazuje, że gra nie będzie ugrzeczniona, a Wolverine będzie równie brutalny, jak w komiksach. Zobaczcie sami!

Poniżej możecie zapoznać się także z drugim, dłuższym wideo, w którym twórcy oraz aktor Liam McIntyre (wcielający się w Logana) opowiadają o nadchodzącej produkcji.

Marvel's Wolverine to trzecioosobowa gra akcji tworzona przez studio Insomniac Games, znane z ciepło przyjętej przez graczy i krytyków serii Marvel’s Spider-Man. Produkcja została zapowiedziana we wrześniu 2021 roku, jednak później na długi czas zapanowała cisza — przerwana dopiero w grudniu 2023 roku w wyniku cyberataku. Pierwsze oficjalne wieści pojawiły się jednak dopiero w 2024 roku, kiedy ogłoszono, że tytuł otrzyma dodatkowe usprawnienia na konsoli PlayStation 5 Pro.