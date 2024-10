Wszystko, co trzeba wiedzieć o New York Comic Con 2024. Jakie zwiastuny się pojawią?

fot. Dawid Muszyński

Reklama

Już dziś startuje New York Comic Con. To obecnie największe takie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku uczestniczyło w nim aż ponad 200 tysięcy fanów z całego świata. Wydarzenie potrwa od 17 do 20 października 2024 roku. Redakcja naEKRANIE będzie tam obecna w osobie Dawida Muszyńskiego.

Osoby, które nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniu osobiście będą mogły śledzić informacje z hali głównej i hali Empire za pośrednictwem mediów społecznościowych NYCC oraz kanału YouTube ReedPop.

NYCC - kto będzie obecny?

W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział m.in. Max, Sony, Blumhouse, Netflix i inni. Pojawią się też znani aktorzy, m.in.:

Josh Brolin

Walton Goggins

Katey Sagal

Jodie Whittaker

Paul Bettany

Matt Smith

Kyle MacLachlan

Kevin Smith

Ella Purnell

Carla Gugino

Denise Richards

Tom Glynn-Carney

Hayley Atwell

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Osoby obecne na żywo będą mogły spotkać się z gwiazdami twarzą w twarz, a także otrzymać autograf. Opłata za takie spotkanie wynosi od 75 do 225 dolarów.

NYCC - jakich zwiastunów można się spodziewać?

NYCC to okazja do zaprezentowania swoich cosplayów, ale nie zabraknie też zwiastunów. Wśród produkcji, które dostaną nowe zapowiedzi wymienia się:

Fot. Materiały prasowe

Można się też spodziewać nowości ze świata SpongeBoba, nowych horrorów od Blumhouse, wieści z uniwersum Star Treka, a także zapowiedź kolejnego sezonu serialu Outlander.