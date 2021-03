Co w duszy gra - premiera w kinach. Gdzie obejrzeć? [LISTA KIN]

fot. materiały prasowe

Co w duszy gra to kapitalnie oceniany film animowany studia Pixar, który na całym świecie jest dystrybuowany przez Disneya. 95% pozytywnych recenzji krytyków oraz Złoty Glob dla najlepszego filmu animowanego to dobra rekomendacja. Jeśli chcecie wiedzieć, czy warto obejrzeć Co w duszy gra, przeczytajcie recenzję.

Premiera Co w duszy gra w polskich kinach studyjnych odbędzie się 5 marca 2021 roku. Jako że Multikino, Cinema City i Helios pozostają zamknięte do odwołania, małe, niezależne kina są jedynym miejscem, w którym film animowany obejrzymy z polskim dubbingiem.

Przypomnijmy, że animacja Co w duszy gra miała światową premierę w grudniu 2020 roku na Disney+ w krajach, w których platforma jest dostępna.

Co w duszy gra - lista kin