Cobra Kai - nowa zapowiedź! Ujawnia, kiedy będzie premiera 4. sezonu

Fot. Netflix

Cobra Kai doczekało się nowego materiału promocyjnego od Netflixa. Zapowiada on, czego możemy spodziewać się w 4. sezonie serialu, ale co najważniejsze - kiedy możemy się go spodziewać! Filmik ujawnia, że premiera odbędzie się w grudniu 2021 roku. Choć nie ma konkretnej daty, produkcja raczej nie będzie nachodziła na kontynuację Wiedźmina, więc najbardziej sensownymi terminami wydają się 3 lub 10 grudnia. Poniżej można obejrzeć nowy zwiastun, który pokazuje bohaterów i ruchy karate. Jesteście podekscytowani 4. sezonem?

Choć nie ma wielu informacji na temat 4. sezonu Cobra Kai, to producent wykonawczy i współtwórca serialu Jon Hurwitz zdradził portalowi ComicBook.com, że współpraca pomiędzy Johnnym i Danielem będzie istotną częścią fabuły. Teraz, gdy bohaterowie mają tego samego wroga, mogą połączyć siły i przeciwstawić mu się. Jednak będzie to o tyle interesujące, że choć mają te same intencje, to kompletnie się od siebie różnią w sposobie działania. Więc droga do celu może być naprawdę wyboista.

Cobra Kai - sezon 4

Hurwitz dodał też, że nie czują presji, jeśli chodzi o kontynuowanie Cobra Kai, ale wciąż mają mnóstwo pomysłów na to, co jeszcze jest do opowiedzenia w tej historii.