Netflix - koreańskie filmy na 2023 rok. Tytuły + opisy. Fani thrillerów będą zachwyceni

Fot. Netflix

Przedstawiamy listę koreańskich filmów, które zostaną dodane do biblioteki Netfliksa w 2023 roku. Możecie zapoznać się z nią poniżej. Do każdego tytułu dołączyliśmy także opis fabuły, dzięki któremu będziecie mogli zdecydować, czy jest na co czekać. Dajcie znać, który film przyciągnął waszą uwagę. Czekamy na wasze komentarze!

Dzięki taki tytułom jak Squid Game, Sweet Home czy Alice in Borderland stale rośnie popyt na koreańskie produkcje. Netflix doskonale zdaje sobie z tego sprawę: według ich danych ponad 60 procent globalnych abonentów oglądało koreańskie treści w 2022 roku.

Netflix - koreańskie filmy na 2023 rok. Tytuły + opisy

JUNG_E - film opowiada o świecie, w którym ludzie, by przetrwać, zbudowali schronienie w kosmosie. Z czasem jednak przestało być tam bezpiecznie, więc postanowiono stworzyć perfekcyjnego i lojalnego wojownika na podstawie najbardziej utalentowanej agentki. Czy sztuczna inteligencja wymknie się spod kontroli, a może agentka postanowi zemścić się za wykorzystanie jej w tak okrutny sposób?

Jeśli jeszcze nie widzieliście naszej listy z koreańskimi serialami na 2023 rok, zostawiamy wam link do niej poniżej. Podobnie jak w tym zestawieniu, do każdego tytułu dołączyliśmy opis.

Netflix - koreańskie seriale na 2023 rok. Pełna lista i opisy. Nie tylko na 2. sezon Sweet Home warto czekać!