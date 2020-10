Cobra Kai ze świetnym wynikiem oglądalności na Netfliksie. Ratched liderem wśród oryginalnych serii

fot. materiały prasowe

Netflix zaprezentował raport zysków spółki za trzeci kwartał 2020 roku. Z niego możemy dowiedzieć się, że serial Ratched uzyskał w ciągu pierwszych 28 dni pobytu w bibliotece platformy 48 mln wyświetleń. Tym samym seria Ryana Murphy'ego prowadzi w zestawieniu kwartału wśród oryginalnych seriali serwisu przed The Umbrella Academy (43 mln wyświetleń) i Lucyferem (38 mln wyświetleń). Jednak nie jest to najlepsza produkcja Netflixa. Ten tytuł w trzecim kwartale zyskało przejęte od YouTube Cobra Kai. Firma twierdzi, że 50 milionów kont członkowskich obejrzało co najmniej dwie minuty serialu w ciągu pierwszych 28 dni jego pobytu na platformie. Wśród oryginalnych filmów platformy prym wiedzie The Old Guard z 78 mln wyświetleń w pierwszym miesiącu.



Netflix

Warto zaznaczyć, że Netflix mierzy oglądalność na podstawie liczby kont, które „zdecydowały się obejrzeć” serial lub film fabularny, oglądając co najmniej dwie minuty danego tytułu. Jego dane są bardziej podobne do wyświetleń na YouTube i w innych internetowych usługach wideo niż tradycyjne oceny telewizyjne mierzone przez Nielsen.