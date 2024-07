Aktor potwierdza udział w 3. sezonie Euforii. Kiedy początek zdjęć?

Fot. Materiały prasowe

Colman Domingo podzielił się informacjami na temat kontynuacji Euforii. Aktor, który w serialu gra Aliego i za swój występ został nawet nagrodzony statuetką Emmy, w programie Watch What Happens Live został spytany, czy jego postać powróci w 3. sezonie. Potwierdził, że tak.

Powrócę w 3. sezonie Euforii.

Aktor został spytany również o to, czy nowy sezon zajmie się tym, co wydarzyło się pomiędzy Rue [Zendaya] i Laurie [Martha Kelly]. Biorąc pod uwagę fakt, że prace nad scenariuszem wciąż trwają, nikogo nie powinna zaskoczyć jego odpowiedź, ponieważ artysta nie mógł ani tego jednoznacznie potwierdzić, ani zaprzeczyć. W związku z tym Domingo stwierdził jedynie, że ma taką nadzieję, ponieważ „był to dobry wątek” i pochwalił postać Laurie.

Aktor dodał, że zdjęcia rozpoczną się w styczniu 2025 roku. Pokrywa się to ze słowami szefowej działu filmów i seriali HBO. Francesca Orsi również podała taką datę i podsumowała, że platforma streamingowa „nie mogłaby być bardziej szczęśliwa ze współpracy artystycznej z Samem [Levinsonem] i niesamowitą obsadą”.