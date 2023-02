Constantine 2 - Keanu Reeves sam wywalczył sequel? Scenarzysta zdradza nowe szczegóły

Fot. Materiały prasowe

Pierwsze szczegóły na temat sequela Constantine zostały ujawnione. Scenarzysta Akiva Goldsman w rozmowie z portalem Deadline opowiedział o filmie i podzielił się nowymi informacjami. Czego się dowiedzieliśmy?

Projekt został ogłoszony we wrześniu 2022 roku. Ta decyzja Warner Bros. zaskoczyła wielu widzów, ponieważ 1. część zadebiutowała w 2005 roku i czekano na nią od tylu lat, że nadzieja powoli zaczęła gasnąć. Jednak sam Keanu Reeves, który gra główną rolę, przyznał że prosił studio o ten film niemal każdego roku.

Constantine 2 - Keanu Reeves wywalczył sequel

Scenarzysta zauważył, że Constantine 2 nadal będzie koncentrować się na podtrzymaniu bariery pomiędzy Ziemią a złymi istotami, które są po drugiej stronie. Projekt ma więc rozwinąć tematy, które zostały poruszone w oryginale. Akiva Goldsman podkreślił też, że fakt, że film w ogóle został stworzony, jest zasługą Keanu Reevesa.

To zasługa Keanu, który bez końca powtarzał: „To jest postać, do której chcę wrócić" - wreszcie powiedział to tyle razy, że stało się prawdą...

Constantine 2 - scenarzysta o filmie

Film wciąż jest na wczesnym etapie, więc twórcy nadal odkrywają, jak może wyglądać:

Postać jest bardzo podobna do Keanu i sposobu, w jaki on i Francis widzą dobro i zło, a także jest to wspaniały, autentyczny film noir, gdzie jest świat poza dobrem i złem, koegzystujący blisko naszego. Oprócz tego ciągle odkrywamy go podczas, gdy piszę scenariusz.