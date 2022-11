Constantine 2 - reżyser potwierdza prace. Na jakim są etapie?

fot. IMDb.com/© 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Francis Lawrence promuje swój najnowszy film Kraina snów. W wywiadzie dla comicbook.com potwierdził, że dostali zielone światło na pracę nad filmem Constantine 2, czyli kontynuacją Constantine'a z 2005 roku. Wówczas to był pierwszy film reżysera, który potem zrobił wiele hitów na czele z serią Igrzyska śmierci.

Constantine 2 - postęp prac

Filmowiec wyjawia, że razem z Keanu Reevesem i producentem Akivą Goldsmanem przez lata próbowali doprowadzić do realizacji sequela. Było to trudne z uwagi na to, kto ma prawa do postaci, kto je kontroluje i kto może dać im zielone światło. Ostatecznie udało się je dostać.

- Teraz to mamy, więc potrzebujemy historii. Z przyjemnością zrobimy ten film.

Na razie projekt nie ma scenarzysty. Prace są na wstępnym etapie. Data premiery nie została ustalona.

Lawrence potwierdza też, że trwają rozmowy na temat Jestem legendą 2. Nie może jednak nic tutaj powiedzieć w szczegółach, bo uniemożliwiają mu to kontrakty. Obecnie jednak skupiają się na pracy nad Constantinem 2.