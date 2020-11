Control to prawdopodobnie kolejna gra w usłudze Xbox Game Pass

505 Games

Xbox Game Pass to usługa regularnie rozbudowywana przez Microsoft. Każdego miesiąca trafia tam co najmniej kilka nowych produkcji. Teraz prawdopodobnie poznaliśmy kolejną z nich - jeśli gracze dobrze rozszyfrowali wskazówkę udostępnioną przez amerykańską firmę. Na profilu XGP pojawiła się wiadomość, w której wspomniany o "złowieszczym, czerwonym świetle". Chodzi to najpewniej o Control, które w swojej stylistyce stawiało właśnie przede wszystkim na czerwoną barwę.

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli informacja ta się potwierdzi, to prawdopodobnie w ręce abonentów trafi podstawowe wydanie tej produkcji, które pozbawione będzie ulepszeń z myślą o konsolach nowej generacji. By zagwarantować sobie najwyższą jakość i płynność zabawy konieczne będzie zainwestowanie w Ultimate Edition, które ma wykorzystać pełen potencjał tegorocznych sprzętów od Sony i Microsoftu.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1333093364976128002