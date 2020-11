Wiedźmin, Kratos i nie tylko. Maul Cosplay już szykuje się na 2021 rok

Maul Cosplay

Ben, znany także jako Maul Cosplay, to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych cosplayerów na świecie. Prawdopodobnie większość osób kojarzy go jako Geralta z Rivii, w którego wcielał się wielokrotnie przy okazji premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, ale na przestrzeni lat był on także m.in. Kratosem z God of War, Joelem z The Last of Us oraz Arthurem Morganem z Red Dead Redemption 2.

Wszyscy fani artysty będą mieli okazję, by od stycznia oglądać go codziennie dzięki... kalendarzowi na rok 2021. W opisie czytamy, że zawiera on zdjęcia najbardziej popularnych cosplayów z ostatnich 5 lat i stworzenie go było możliwe dopiero teraz, gdy udało się uzyskać zgody od wszystkich firm mających prawa do postaci, w które wciela się Ben. Produkt ten wyceniono na 29 euro (ok. 130 zł).

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi stronami z kalendarza, które Maul Cosplay zaprezentował na swoim Facebooku.

Maul Cosplay - kalendarz na rok 2021