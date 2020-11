Puszka Pandory powróci po latach. Ruszyła zbiórka na reedycję pierwszej polskiej gry

wspieram.to/puszkapandory

Puszka Pandory to produkcja autorstwa Marcina Borkowskiego, który stworzył ją w 1986 roku. Ta tekstowa przygodówka, stworzona z myślą o komputerze ZX Spectrum 48K, uznawana jest za pierwszą polską grę komputerową w historii. Teraz w serwisie Wspieram.to ruszyła zbiórka pieniędzy na to, by tytuł ten ponownie trafił na rynek w nowym, choć jednocześnie klasycznym wydaniu.

Reedycja ma zostać wydana tak, jak 35 lat temu, a więc na kasecie magnetofonowej, jednak całość będzie można uruchomić też na współczesnych pecetach dzięki emulacji. Wewnątrz kolekcjonerskiego opakowania znajdzie się m.in. instrukcja oraz inne dodatki. Planowane są też inne limitowane edycje, z których dowód ma trafić na cele charytatywne.

Aktualnie na koncie zbiórki jest już ponad 17 tysięcy złotych z zakładanej kwoty 45 tysięcy. Do końca akcji pozostało jeszcze 41 dni.