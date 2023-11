Coyote vs. Acme jednak nie anulowane? Warner Bros. rzekomo zmieniło decyzję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Coyote vs. Acme to produkcja łączącą w sobie animację oraz live-action, która miała opowiedzieć o kolejnych perypetiach ikonicznego Kojota ze świata Looney Tunes Show. Kilka dni temu internet obiegło oficjalne oświadczenie, w którym rzecznik prasowy Warner Bros. Discovery wypowiedział się na temat anulowania w pełni skończonej produkcji, argumentując to zmianą globalnej strategii firmy i skupieniem na premierach kinowych. W tamtym momencie był to już trzeci anulowany film studia, który szedł w ślady Batgirl oraz Scoob!: Holiday Haunt.

W internecie rozgrzała gorąca dyskusja na temat anulowanej produkcji. Do głosów niezadowolenia dołączył się również sam reżyser produkcji, Dave Green, który skrytykował decyzję studia i otwarcie powiedział o swoim zdruzgotaniu. Według informacji podanych przez Puck News, Warner Bros. Discovery postanowiło zmienić swoją decyzję i rzekomo poszukuje kupca chętnego na dystrybucję filmu w kinach lub przez streaming. Serwis podał też informacje o tym, że studio nie tylko chciało anulowaniem produkcji odpisać podatek, ale nie było też zadowolone z finalnego produktu, obawiając się, że ten podzieli los Kosmiczny mecz: Nowa era.

Coyote vs. Acme - fabuła, obsada

Kojot E. Wiluś to postać z kreskówek Looney Tunes. Bohater ten w animacjach zawsze starał się złapać i zjeść Strusia Pędziwiatra, jednak nigdy mu się to nie udawało. Nie wiadomo o czym miałaby opowiadać fabuła, jednak w 1990 roku w magazynie New Yorker pojawiło się fanowskie opowiadanie pod tytułem Coyote vs. Acme. W nim Wiluś zgłosił pozew sądowy przeciwko firmie Acme, która zawsze dostarczała mu skomplikowane urządzenia, które miały mu pomóc w dorwaniu Strusia.

W obsadzie miał się pojawić Will Forte i John Cena.