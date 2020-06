Crash Bandicoot 4 – ponad 100 poziomów i… mikrotransakcje? Jest też nowy gameplay

Crash Bandicoot 4: It’s About Time zbliża się wielkimi krokami. Debiutancki zwiastun tej produkcji nie zdradzał zbyt wiele, ale teraz stopniowo ujawniane są kolejne szczegóły na temat tej nadchodzącej gry. Sieć sklepów Gamestop informuje w newsletterze, że w nadchodzącej grze znajdzie się aż 100 różnych poziomów, czyli zdecydowanie więcej niż w ostatnich remake'ach przygód Jamraja i jego siostry. Mamy spodziewać się także "nowych trybów zabawy" oraz "nowych umiejętności dla innowacyjnej rozgrywki".

Jest jednak też i nieco gorsza dla graczy wiadomość. Karta produktu w sklepie Microsoftu sugeruje bowiem, że w grze obecne będą mikrotransakcje.Na ten moment nie wiadomo czego będą dotyczyć. Możliwe, że chodzić będzie o kosmetyczne skórki, bo taki bonus dodawany jest do zamówień przedpremierowych. Warto także przypomnieć, że mikropłatności były obecne także w ubiegłorocznym Crash Team Racing Nitro-Fueled.

