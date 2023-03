Creed 3 nokautuje Ant-Mana 3. Rekordowe otwarcie w box office

fot. materiały prasowe

Creed 3 zanotował otwarcie w amerykańskim box office na poziomie 58,6 mln dolarów. Jest to rekord serii oraz najlepsze otwarcie w box office dla filmu o tematyce sportowej. Szacuje się, że Creed 3 będzie tak wielkim hitem, że powinien stać się najbardziej dochodową częścią serii na rynku amerykańskim z wynikiem 150 mln dolarów. Poprzednie odsłony odpowiednio zaliczyły 109,8 mln dolarów i 115,7 mln dolarów. Poza granicami Ameryki Północnej film zebrał 41,8 mln dolarów z 75 krajów. Jest to najlepsze otwarcie poza USA w historii serii. Sumując, na koncie 100,4 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów.

Ant-Man 3 - box office

Sukces trzeciej części Creeda sprawił, że Ant-Man 3 został znokautowany w kinach. W Ameryce Północnej notuje duży ponad 60% spadek frekwencji, zbierając tym razem 12,4 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku osiągnięto 186,7 mln dolarów. Z reszty świata zebrano 22 mln dolarów z 52 krajów (52% spadek frekwencji). Razem ma 232,7 mln dolarów. Sumując, na koncie 419,5 mln dolarów przy budżecie przekraczającym 200 mln dolarów.

Kokainowy miś zamyka podium z wynikiem 11 mln dolarów (razem ma 41,2 mln dolarów). Ze świata zbiera 10,7 mln dolarów. Sumując na koncie 52 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów.

Znowu do TOP 10 w Ameryce Północnej trafia film anime. Demon Slayer Into the Swordsmith Village trafił od razu na 4. miejsce z wynikiem 10,1 mln dolarów. Sumując, łącznie na koncie 35 mln dolarów.