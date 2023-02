Creed 3 - Jonathan Majors o filmie. Rywalizacja przyjaciół jak w Naruto?

fot. materiały prasowe

Premiera Creed 3 zbliża się wielkimi krokami. Najnowszy spin-off Rocky'ego opowie o dalszych losach Adonisa Creeda, w którego ponownie wciela się Michael B. Jordan. Po zdominowaniu świata boksu główny bohater odnosi same sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. Tymczasem wyzwanie rzuca mu przyjaciel z dzieciństwa i dawne złote dziecko boksu, Damian (Jonathan Majors). Po odbyciu kary wieloletniego pozbawienia wolności, Damian pała chęcią spróbowania sił w ringu. Starcie dawnych przyjaciół jest więcej niż tylko pojedynkiem. W celu wyrównania dawnych rachunków Adonis musi postawić na szali swoją przyszłość. Damian zaś nie ma nic do stracenia.

Creed 3 stanowi debiut reżyserski dla Michaela B. Jordana. Aktor przyznał, że podczas kręcenia walk bokserski czerpał inspiracje z filmów i seriali anime, których jest wielkim fanem. Jego ulubionymi tytułami są m.in. Hajime no Ippo, Megalo Box, Naruto, My Hero Academia oraz Dragon Ball Z. W najnowszym wywiadzie Jonathan Majors, który wciela się w Damiana, odniósł się do tej fascynacji japońskimi animacjami.

[Michael B. Jordan] jest wielkim fanem anime. Zawsze mówi o złożoności przyjaźni w połączeniu z rywalizacją i tym wszystkim w tych opowieściach. Pokazał mi jedną ze swoich ulubionych walk między dwoma przyjaciółmi, w której dochodzą do punktu, w którym wszystko inne wydaje się słabnąć. W tym pomyśle walka toczy się na zewnętrz, a potem wewnętrznie i być może kolejne starcie toczy się ponad to, co jest bardziej meta lub duchowe.

Aktor nie podał żadnego tytułu, ale łatwo jest się domyślić, że prawdopodobnie chodzi o anime Naruto, gdzie siła przyjaźni zawsze zwyciężała. Tam odbyło się kilka takich pamiętnych walk m.in. pomiędzy Naruto i Sasuke oraz Kakashim i Obito. Opis Majorsa wskazuje, że raczej chodzi o to drugie starcie.

Creed 3 - zdjęcia

Creed 3

Creed 3 - premiera w polskich kinach odbędzie się 3 marca 2023 roku.