Creed 3 - są pierwsze reakcje. Jak wypada debiut reżyserski Michaela B. Jordana?

fot. MGM

Creed 3 to kolejna część popularnej serii dramatów sportowych zapoczątkowanej filmem Rocky. W filmie Adonis prowadzi swoje wymarzone życie. Ma wspaniałą rodzinę, odniósł sukces sportowy, jest uwielbiany i szanowany przez tłumy. Jednak na jego drodze stanie były przyjaciel z dzieciństwa, Damian Anderson, który właśnie wyszedł z więzienia. Pięściarz będzie chciał mu odebrać tytuł i dobre imię.

Wielu widzów zastanawia się, jak wypadnie trzecia część. Pierwsza została znakomicie przyjęta z wynikiem 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, natomiast druga poradziła sobie tylko odrobinę gorzej, osiągając 83% pozytywnych recenzji. Forma kolejnej jest zagadką głównie z tego powodu, że Michael B. Jordan debiutuje jako reżyser filmu fabularnego. Do sieci trafiły pierwsze opinie, które odbyły się po pokazach prasowych. Reakcje są w większości pozytywne.

Creed 3 - pierwsze opinie

Kristian Harloff chwali film jako "intensywną emocjonalną podróż". Reżyserski debiut Michaela B. Jordana wypada wspaniale i połączony jest ze wspaniałymi występami Tessy Thompson oraz Jonathana Majorsa. Świetnie też zostały nakręcone sceny walk. Mann Negila z Next Best Picture zauważa natomiast, że to najlepsza rola Jordana w tej serii, jak również przy okazji bardzo udany debiut. Również wspomina sceny walk pięściarzy, które kręcone kamerami IMAX robią ogromne wrażenie. Shanelle Genai z The Root nazwała nawet trzecią część najlepszą ze wszystkim, a Jonathana Majorsa "przerażającym wrogiem". JL Barrow z podcastu The FathersWhoBother ujawnił, że dostał powiadomienie od swojego Apple Watcha o podwyższonym tętnie podczas seansu. Dodał, że Creed 3 ma wszystko, co pokochał w pierwszej części. Matt Ramos zasugerował z kolei, że Majors i jego postać są świetni, co sprawia, że widzowie nie będą wiedzieli komu kibicować w tym konflikcie.

Creed 3 - zdjęcia

Creed 3

W obsadzie filmu powrócą Michael B. Jordan jako Adonis Creed, Tessa Thompson jako Bianca, ukochana głównego bohatera oraz Phylicia Rashad jako Mary Anne Creed, mama Adonisa. Nowym nabytkiem w serii jest Jonathan Majors. Jordan nie tylko gra w produkcji, ale również stanął za kamerą projektu.

Creed 3 - premiera filmu w USA 3 marca 2023 roku.