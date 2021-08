Creepshow - nowy odcinek 2. sezonu już dziś na AMC

fot. Josh Stringer/Shudder/AMC

Creepshow powróciło na polskie ekrany 29 lipca , a już dziś o 22:00 na antenie AMC premiera kolejnego epizodu. Drugi sezon serialu można oglądać w każdy czwartek aż do 26 sierpnia. Natomiast 2 września 2021 roku premierę będzie miał animowany odcinek specjalny.

W nadchodzącym odcinku poznamy mrożącą krew w żyłach historię pary, która zrobi wszystko (dosłownie - WSZYSTKO), żeby ich domostwo stało się łakomym kąskiem dla pasjonatów seryjnych morderców. Spotykamy też pogromcę karaluchów otrzymującego zlecenie nie do odrzucenia. Praca, której się podejmie, prowadzi go na skraj poczytalności, a następnie do samego piekła. W insektobójcę wciela się Josh McDermitt, czyli Eugene Porter z The Walking Dead.

W 2. sezonie Creepshow na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Ali Larter (​Rekrut), Ryan Kwanten (​Czysta krew), Barbara Crampton (​Reanimator), C. Thomas Howell​ (Zabójcze umysły), Denise Crosby (​Star Trek: Następne pokolenie), Breckin Meyer ​(Robot Chicken), Ted Raimi (Martwe zło), Iman Benson (​BlackAF), Kevin Dillon ​(Ekipa), Eric Edelstein (​Między nami, misiami), Justin Long (Szklana pułapka 4.0), D’Arcy Carden (Dobre miejsce) oraz Molly Ringwald (Klub Winowajców). W specjalnym odcinku animowanym (na antenie 2 września o 22:00) usłyszymy głos Kiefera Sutherlanda (24 godziny) oraz Joey King (The Kissing Booth).

Creepshow - zwiastun 2. sezonu

Creepshow - premiera nowego odcinka 2. sezonu już 5 sierpnia o 22:00 na kanale AMC. Przed jego emisją, o 21:00, będzie można zobaczyć powtórkę odcinka 1.