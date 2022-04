Crimes Of The Future - teaser filmu Cronenberga. Tęskniliśmy za takim niepokojącym klimatem

fot. materiały prasowe

14 kwietnia 2022 roku ogłoszono, że najnowszy film w reżyserii Davida Cronenberga pod tytułem Crimes of the Future zadebiutuje podczas Cannes 2022. Film będzie walczyć w konkursie głównym. Wraz z tym ogłoszeniem opublikowano pierwsze zdjęcia oraz teaser, który przypomina tym, którzy zapomnieli, dlaczego Cronenberg to reżyser wyjątkowy i jak tylko on potrafi stworzyć intrygujący niepokojący klimat.

Crimes Of The Future - zwiastun

Teaser jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych z uwagi na różne niepokojące obrazy.

Crimes Of The Future - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Ludzkość adaptuje się do syntetycznego środowiska, więc ich ciała zaczynają przechodzić nowe transformacje i mutacje. Ze swoją partnerką Caprice (Lea Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), pracuje jako celebryta-performer, który publicznie pokazuje metamorfozę swoich organów w sposób awangardowy. Timlin (Kristen Stewart) jest śledczą z Narodowego Rejestru Organów, która obsesyjnie śledzi każdy ich krok. Wówczas niespodziewanie pojawia się tajemnicza grupa, której misją jest wykorzystanie Saula do pokazania następnej fazy ludzkiej ewolucji.

Choć film ma ten sam tytuł, co inna produkcja Cronenberga z lat 70., nie ma pomiędzy nimi żadnego związku. Data premiery w polskich kinach nie jest znana. Po premierze w Cannes dowiemy się, czy powrót Cronenberga jest udany. Jego ostatnim kinowym reżyserskim filmem była Mapy gwiazd z 2014 roku.