Criminal - Adria Arjona w obsadzie serialu na podstawie komiksu. Kogo zagra?

Criminal będzie serialową adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa scenarzysty Eda Brubakera i rysownika Seana Phillipsa. Produkcja powstaje dla Amazon Prime Video.

Wcześniej podano, że w rolę Ivana wcieli się Richard Jenkins, a teraz ogłoszono, że do obsady dołączyła Adria Arjona, która zagra Gretę Watson. Postać jest opisywana jako najwyższej klasy złodziejka samochodów o ciętym języku. Jest też kierowcą oraz owdowiałą matką Angie. Od czasu, gdy jej mąż zginął podczas nieudanego zlecenia w banku, Greta walczy ze sobą, aby uciec od jedynego życia, jakie znała – i jedynego miejsca, w którym odnosiła sukcesy. Problem w tym, że jest w tym dobra. Szuka dużego zysku, przypływu gotówki, którym będzie mogła posłużyć się jak bronią, aby wystrzelić siebie i Angie z tego życia do innego. Warto dodać, że w komiksie imię Greta było pisane przez dwa "t".

W ostatnim czasie Arjonę mogliśmy oglądać w Morbiusie, Andorze oraz Hit Manie. Z kolei w fazie postprodukcji jest jej film Mrugnij dwa razy. W planach ma też występ w Say Her Name oraz thrillerze El Sombreron.

Ed Brubaker i Jordan Harper pełnią funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych. Również Phillips zajmie się produkcją wykonawczą wraz z Sarah Carbiener i Phillipem Barnettem. Za kamerą pierwszych czterech odcinków staną reżyserzy Kapitan Marvel - Ryan Fleck i Anna Boden.

Criminal - o czym jest?

To seria komiksów kryminalnych od Marvel Comics, których akcja dzieje się na przestrzeni dekad. Chociaż fabuła poszczególnych dzieł opowiada o innych historiach z różnego przedziału czasowego, tak wszystkie z nich w pewien sposób łączą się ze sobą, tworząc sieć powiązań. Ed Brubaker powiedział, że Criminal to saga powiązań między kilkoma pokoleniami rodzin, których losy splątane są ze sobą przez przestępstwa i morderstwa z przeszłości.