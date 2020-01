Critics' Choice 2020 rozdane. Pewnego razu... w Hollywood najlepszym filmem

Tuż przed zaplanowanym na dziś ogłoszeniem nominacji do Oscarów 2020 organizacja Broadcast Film Critics Association przyznała niezwykle cenione w branży filmowej nagrody Critics' Choice. Wielkim wygranym wieczoru okazała się produkcja Pewnego razu... w Hollywood, która zdobyła aż 4 wyróżnienia, w tym dla najlepszego filmu. Trzy statuetki powędrowały z kolei do twórców 1917; warto zauważyć, że za najlepszego reżysera uznano do spółki Sama Mendesa i autora obrazu Parasite, Joon-ho Bonga. Dwa laury uzyskał z kolei Joker - Joaquin Phoenix został wybrany najlepszym aktorem. Irlandczyk zdobył zaś tylko jedną statuetkę, choć nominowano go początkowo w aż 14 kategoriach.

Wśród seriali triumfowało produkowane przez Amazona Fleabag, które zdobyło 3 statuetki, w tym dla najlepszego serialu komediowego. Za najlepszy serial dramatyczny uznano Sukcesję, która zdobyła łącznie dwa wyróżnienia - podobnie jak produkcje Watchmen i Jak nas widzą.

Oto pełna lista nagrodzonych:

FILM: Pewnego razu... w Hollywood

AKTOR: Joaquin Phoenix, Joker

AKTORKA: Renée Zellweger, Judy

AKTOR DRUGOPLANOWY: Brad Pitt, Pewnego razu... w Hollywood

AKTORKA DRUGOPLANOWA: Laura Dern, Historia małżeńska

MŁODY AKTOR/AKTORKA: Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

OBSADA: Irlandczyk

REŻYSERIA: Joon-ho Bong, Parasite i Sam Mendes, 1917

SCENARIUSZ ORYGINALNY: Pewnego razu... w Hollywood

SCENARIUSZ ADAPTOWANY: Małe kobietki

ZDJĘCIA: 1917

SCENOGRAFIA: Pewnego razu... w Hollywood

MONTAŻ: 1917

KOSTIUMY: Nazywam się Dolemite

CHARAKTERYZACJA: Gorący temat

EFEKTY SPECJALNE: Avengers: Koniec gry

ANIMACJA: Toy Story 4

FILM AKCJI: Avengers: Koniec gry

KOMEDIA: Nazywam się Dolemite

HORROR/SF/FANTASY: To my

FILM ZAGRANICZNY: Parasite

PIOSENKA: "Glasgow (No Place Like Home)", Wild Rose i "(I'm Gonna) Love Me Again", Rocketman

MUZYKA: Joker

SERIAL DRAMATYCZNY: Sukcesja

SERIAL KOMEDIOWY: Fleabag

SERIAL LIMITOWANY: Jak nas widzą

FILM TELEWIZYJNY: El Camino: Film „Breaking Bad”

SERIAL ANIMOWANY: BoJack Horseman

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM: Jeremy Strong, Sukcesja

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM: Regina King, Watchmen

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM: Billy Crudup, The Morning Show

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM: Jean Smart, Watchmen

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM: Bill Hader, Barry

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM: Andrew Scott, Fleabag

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM: Jharrel Jerome, Jak nas widzą

AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM: Michelle Williams, Fosse/Verdon

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM: Stellan Skarsgård, Czarnobyl

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM: Toni Collette, Niewiarygodne