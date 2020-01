Morbius - kim jest wampir z komiksów Marvela? Najważniejsze informacje

Już dziś o godz. 18:00 polskiego czasu w sieci ma zadebiutować pierwszy zwiastun filmu Morbius. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach głośno spekuluje się na temat tego, czy produkcja ta w jakikolwiek sposób będzie nawiązywać do Spider-Man: Daleko od domu i tym samym do całego MCU - więcej o tego typu pogłoskach przeczytacie choćby w tym miejscu. Niezależnie od tego, czy komiksowy wampir w swojej ekranowej wersji zostanie powiązany z Kinowym Uniwersum Marvela, trzeba przyznać, że mamy tu do czynienia z nad wyraz ciekawą postacią.

Komiksowa historia Morbiusa liczy już sobie blisko 50 lat. Najczęściej był on łączony z przygodami Człowieka Pająka, jednak sprowadzanie go wyłącznie do roli drugoplanowego bohatera byłoby zupełnym przekłamaniem. Michael Morbius to bowiem laureat Nagrody Nobla, który po przemianie w wampira wpływał choćby na historie X-Menów czy Blade'a, opowiadając się również po jednej ze stron słynnej wojny domowej wśród superbohaterów. Posiada on w dodatku nadludzkie moce, które w poniższej galerii zostały uszeregowane pod względem ich potęgi. Oto Morbius, jakiego nie znacie:

Michael Morbius zadebiutował w komiksach w październiku 1971 roku w zeszycie „The Amazing Spider-Man #101”. Co ciekawe, wprowadzenie tej postaci jest związane ze zmianami, jakie w lutym tego samego roku zapisano w konserwatywnym Kodeksie Komiksowym. Zadecydowano więc, że autorzy historii obrazkowych ponownie mogą wykorzystywać takie postacie jak wampiry.