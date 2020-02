Crossover Arrowverse - Tom Welling o kulisach swojego angażu do Kryzysu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach to niedawny, pięcioczęściowy crossover seriali wchodzących w skład Arrowverse. Dla przypomnienia w wydarzeniu zobaczyliśmy bardzo dobrze znaną widzom postać Clarka Kenta z serialu Tajemnice Smallville, w którego wcielił się Tom Welling. Aktor był niedawno gościem Fan Expo Vancouver i wypowiedział się o kulisach swego angażu. Stwierdził, że przed otrzymaniem propozycji nic nie wiedział o multiwersum. Po tym jak zaproponowano mu powrót do roli, przez długi czas starał się wymyślić powód, aby z tego zrezygnować. Jednak stwierdził, że to za dobry pomysł, aby go odpuścić. Welling zaznaczył, że starał się w swoim występie zachowywać bardziej jak Jonathan Kent niż Clark.

Dla przypomnienia w crossoverze Clark Kent w wersji Wellinga pojawia się w scenie, w której konfrontuje się z Lexem Luthorem. Z tej sekwencji dowiadujemy się, że bohater oddał swoje moce, aby być z Lois i mieć z nią dzieci.