Crucible kończy swój żywot. Amazon rezygnuje z rozwijania gry

Amazon Games

Crucible to sieciowa strzelanka od Amazon Games, która zadebiutowała w maju 2020 roku. Produkcja ta raczej nie przypadła do gustu recenzentom, którzy krytykowali ją za problemy techniczne, pewne nieprzemyślane rozwiązania w zakresie rozgrywki oraz przede wszystkim rozczarowującą ilość zawartości. Krytyka ta sprawiła, że twórcy zdecydowali się kilka miesięcy po premierze... wrócić ze swoim dziełem do fazy zamkniętych beta testów. Również i to nie pomogło, bo w październiku poinformowano, że gra nie będzie dalej rozwijana i już wkrótce całkowicie zakończy swój żywot.

Taka decyzja nie dziwi. Wystarczy spojrzeć na statystyki w serwisie SteamCharts, z których wynika, że w ciągu ostatnich 30 dni w Crucible grało średnio... 18 osób. To naprawdę fatalny wynik, szczególnie jak na produkcję nastawioną na sieciowe zmagania.

steamcharts.com

Na oficjalnej stronie projektu poinformowano, że gracze mogą otrzymać zwrot środków przeznaczonych na wszelkie zakupy związane z grą. W najbliższym czasie ma odbyć się także pożegnalny event w samej grze oraz na oficjalnym serwerze na Discordzie. Później wyłączony zostanie matchmaking, a 9 listopada także możliwość brania udziału w niestandardowych starciach.