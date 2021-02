Cruella - pierwszy zwiastun filmu notuje znakomity wynik wyświetleń

Disney

Cruella to nowe, aktorskie widowisko Disneya opowiadające o genezie tytułowej postaci znanej z animacji 101 Dalmatyńczyków. W środę, 17, lutego, w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Jak podaje portal Deadline w ciągu 24 godzin od premiery został on wyświetlony 71 mln razy. Jest to wynik lepszy od zapowiedzi takich aktorskich wersji animacji Disneya jak Czarownica 2 (61,7 mln) czy Aladyn (60,8 mln). Jednak materiałowi promocyjnemu daleko do zwiastuna Króla lwa, który w ciągu pierwszych 24 godzin zanotował 224 mln wyświetleń.

Film skupia się na postaci Estelli, aspirującej projektantki, która jednak staje się dzieckiem ulicy, trudniącym się drobnymi przestępstwami. Przypadek sprawia, że ma wykonać zlecenie dla pewnej gwiazdy, co może stać się jej przepustką do kariery.

W głównej roli występuje Emma Stone. Ponadto w obsadzie znajdują się Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham i Mark Strong. Reżyseruje Craig Gillespie.

Cruella - premiera filmu w USA 28 maja.