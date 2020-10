Cruella - nowy opis filmu zdradza szczegóły historii o kultowej antagonistce Disneya

fot. Disney

Cruella to kolejna, aktorska produkcja Disneya oparta na animacji studia. Tym razem jest to opowieść o genezie tytułowej, kultowej antagonistki z animacji 101 Dalmatyńczyków. Do tej pory szczegóły fabuły były trzymane w tajemnicy. W sieci pojawił się opis historii jaką zobaczymy na ekranie. Możecie go sprawdzić poniżej. W tytułową rolę w produkcji wciela się Emma Stone. Ponadto w obsadzie znajdują się Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry i Mark Strong.

Nastoletnia Estella ma marzenie. Chce zostać projektantką mody, obdarzoną talentem, pomysłowością i ambicją. Jednak życie wydaje się mieć na celu upewnienie się, że jej marzenia nigdy się nie spełnią. W wieku dwunastu lat Estella zostaje bez grosza przy duszy i osierocona w Londynie, cztery lata później szaleje po ulicach miasta ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi i partnerami w (drobnej) zbrodni, Horacym i Jasperem, dwójką złodziei amatorów. Kiedy jednak przypadkowe spotkanie prowadzi Estellę do świata bogatych i sławnych, zaczyna kwestionować egzystencję, którą zbudowała dla siebie w Londynie i zastanawia się, czy rzeczywiście może stać ją na więcej. Kiedy wschodząca gwiazda rocka zleca Estelli zaprojektowanie dla niego autorskiego dzieła, dziewczyna zaczyna czuć się tak, jakby naprawdę dotarła na szczyt.

fot. Screen Rant

Reżyseruje Craig Gillespie na podstawie scenariusza, który napisali Aline Brosh McKenna, Jez Butterworth, Dana Fox, Kelly Marcel, Tony McNamara i Steve Zissis.

Cruella - premiera filmu 28 maja 2021 roku.