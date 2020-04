Gamescom 2020 - targi odbędą się w formie cyfrowej. Jest komunikat organizatorów

Niemcy poinformowały o zakazie imprez masowych do końca sierpnia 2020 roku, co jest częścią strategii walki z koronawirusem. Wydawało się więc, że jedynie kwestią czasu jest odwołanie targów Gamescom 2020 zaplanowanych na dni 25-29 sierpnia. Stało się tak jednak tylko połowicznie, bo impreza nie odbędzie się w klasycznej formie, ale nie zostaje też całkowicie odwołana.

W oficjalnym wpisie na Twitterze przekazano, że zakaz imprez masowych wpłynie na targi, ale te na pewno się odbędą... w formie cyfrowej. Prawdopodobnie doczekamy się więc transmisji, w której trakcie pokazane zostaną zwiastuny i zapowiedzi nadchodzących gier. Szczegóły mamy poznać już wkrótce.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020