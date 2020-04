The Last of Us: Part II już w czerwcu? Gra może zająć miejsce Ghost of Tsushima

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Premiera The Last of Us: Part II została bezterminowo opóźniona z uwagi na koronawirusa. Okazuje się jednak, że tytuł ten może mimo wszystko zadebiutować dość szybko, bo już 26 czerwca tego roku. Taką datę podała sieć sklepów Amazon, ale krótko później została ona zmieniona na 31 grudnia 2020 roku, czyli typowy placeholder (tymczasową datę, która używana jest do czasu ujawnienia oficjalnego debiutu). Oczywiście, nie można też wykluczyć zwykłego błędu.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt - na kanadyjskiej stronie PlayStation zmieniła się także data premiery Ghost of Tsushima, z końcówki czerwca na... 1 sierpnia 2020 roku. Wygląda to tak, jakby Sony nie chciało wydawać dwóch dużych tytułów w tym samym terminie i planowało rozłożyć to w czasie.

fot. playstation.com

Graczom zainteresowanym tymi dwoma produkcjami na konsole Sony nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń i kolejne informacje bezpośrednio od deweloperów lub wydawcy.