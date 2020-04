Cyberpunk 1982–2020: dziś premiera kompendium wiedzy o cyberpunku

W oczekiwaniu na grę Cyberpunk 2077 warto pogłębić swoją wiedzę o samym gatunku. Bardzo dobrym źródłem do tego jest wydana dzisiaj książka Michała Wojtasa pt. Cyberpunk 1982-2020.

Autor prezentuje czytelnikom przekrojową wiedzę o cyberpunku. Znajdziemy tu historię i inspiracje, opisy najważniejszych dzieł i sylwetki pionierów gatunku. Cyberpunk to nie tylko książki: autor przywołuje także filmy, komiksy i inne dzieła popkultury. Nie zabrało też zestawienia dawnych wizji ze współczesnością oraz pokazania jakie "cyberpunkowe" technologie obecnie są opracowywane.

Wreszcie Cyberpunk 1982-2020 poświęca sporo miejsca samej grze CD Projekt RED. Jeśli chcielibyście dostać usystematyzowaną wiedzę o Cyberpunku 2077 w pigułce, to ta książka właśnie to wam oferuje.

Poniżej opis oraz okładka książki Cyberpunk 1982–2020:

Cyberpunk to nocna metropolia rozświetlona neonami w każdym języku świata, z plątaniną uliczek, na których można kupić cybernetyczną miłość, przeżyć czyjeś wspomnienia, wszczepić dodatkową rękę i zostać przerobionym na organy zamienne. W tym popkulturowym labiryncie twoim przewodnikiem będzie Michał Wojtas, prezentujący olbrzymie grono twórców – od azjatyckich po amerykańskich – którzy, inspirując się nawzajem, tworzyli hipnotyzującą wizję przyszłości, świata dotkniętego przez zmiany klimatyczne i wojnę korporacji czyniących ludzi i ich tożsamość chodliwym towarem. Brzmi znajomo, prawda?

Mamy za sobą rok 2019, w którym toczy się akcja filmów Łowca androidów i Akira. Wizje świata przyszłości roztoczone przez twórców tych popkulturowych ikon sprzed ponad 30 lat okazały się zaskakująco trafne. Ale nikt się wtedy nie spodziewał, że to właśnie w 2019 roku polski producent gier komputerowych na najważniejszych dla branży targach ogłosi datę premiery swojego nowego tytułu i zaangażuje jednego z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich aktorów. Kluczowej postaci w grze swej twarzy i głosu użyczy Keanu Reeves.

Mimo że historia cyberpunka toczy się od dobrych kilkudziesięciu lat w najodleglejszych miejscach na świecie, to właśnie Polska niespodziewanie dopisze istotny rozdział do historii tego gatunku, windując go na nowy poziom rozpoznawalności. Ta książka opowiada jego najpełniejszą historię.

Michał Wojtas dociera do cyberpunkowych korzeni – jego założeń, estetyki i filozofii. Wyjaśnia, skąd się brały pomysły poszczególnych autorów, jaki wpływ miała na nich popularna literatura science fiction z lat 50. i w jaki sposób awangardowy twórca komiksów z Francji ukształtował obraz cyberpunkowej wizji w amerykańskich blockbusterach.

Dowiedz się, jak Japończycy na swój sposób interpretowali science fiction, poznaj poprzednie emanacje cyberpunka w grach komputerowych oraz świat, w którym będzie się toczyła akcja nowej produkcji firmowanej przez CD Projekt i Mike’a Pondsmitha, twórcę bestsellerowej gry RPG z 1988, którą polska firma przenosi na ekrany komputerów.

"Cyberpunk 1982–2020" to także książka o dniu dzisiejszym, w którym uśpieni codziennością nie dostrzegamy, jak wiele przepowiedni twórców cyberpunka właśnie się sprawdza.