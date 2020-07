Cyberpunk 2077 z przedpremierową wersją demo? Twórcy odpowiadają

Cyberpunk 2077 nie raz pokazywany był na różnego rodzaju branżowych wydarzeniach. Organizowane były też eventy, w których trakcie dziennikarze mogli spędzić z tym tytułem kilka godzin. Czy jednak taką okazję będą mieć też gracze? Czy polski, wyczekiwany tytuł doczeka się wersji demonstracyjnej? CD Projekt RED zabrał głos w tej sprawie i wygląda na to, że ich stanowisko raczej nie zadowoli oczekujących na tę produkcję.

Demo Cyberpunk 2077 nie jest planowane. Tak przedstawia się sytuacja na ten moment i raczej nie ulegnie to zmianie. Gracze będą więc musieli sięgnąć po grę "w ciemno", bez możliwości wcześniejszego, samodzielnego jej przetestowania. Skąd jednak taka decyzja? Twórcy tłumaczą, że przygotowanie wersji demonstracyjnej pochłonęłoby zbyt wiele czasu i zasobów.

Unfortunately not. 😔 Creating a playable demo for public requires a lot of resources and testing.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 11, 2020