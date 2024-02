Nowe nazwiska w zespole pracującym nad kontynuacją Cyberpunk 2077. Kto zajmie się rozwojem projektu Orion?

fot. CD Projekt

CD Projekt RED poinformował, że zespół rozwijający projekt Orion, czyli kolejną odsłonę serii Cyberpunk, powiększył się o kilka nowych nazwisk. To osoby, które śmiało można nazwać weteranami branży gier, bo w przeszłości pracowały one między innymi w takich studiach, jak Blizzard Entertainment, Ubisoft, BioWare czy Massive Entertainment.

Dan Hernberg, wcześniej między innymi szef produkcji w Amazon Games i główny menadżer produktu w Blizzard Entertainment, obejmie stanowisko producenta wykonawczego. Ryan Bernard, były reżyser gry w Massive Entertainment i Ubisofcie, będzie pełnił rolę dyrektora ds. designu. Alan Villani, dawniej pracujący między innymi nad serią Mortal Kombat, został dyrektorem ds. inżynierii.

Główną pisarką została zaś Anna Megill, mająca dwudziestoletnie doświadczenie i takie tytuły w portfolio, jak Control, Assassin's Creed Syndicate czy Avatar: Frontiers of Pandora. Do zespołu pisarskiego dołączył również Alexander Freed, który pracował m.in. jako główny pisarz w BioWare przy Star Wars: The Old Republic.

Projekt Orion znajduje się obecnie we wczesnej fazie tworzenia. Gra jest opracowywana przez amerykański oddział studia CD Projekt RED.