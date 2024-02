Marvel's Spider-Man 2 sprawdzicie za darmo. Abonenci PS Plus Premium mogą pobrać wersję próbną

fot. SIE

Abonenci PlayStation Plus Premium mogą już pobrać bez żadnych dodatkowych opłat wersję próbną Marvel's Spider-Man 2. Pozwala ona na zapoznanie się z rozgrywką przez dwie godziny, co powinno umożliwić graczom wprowadzenie się w historię, a także sprawdzenie systemu walki i efektownej oprawy audiowizualnej. Dodatkowo zdobyte postępy i trofea będzie można przenieść do pełnej wersji, jeśli zdecydujecie się na jej zakup.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1754934410560917629

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji ograć tego tytułu, a do tego jesteście fanami komiksowych superbohaterów, to bez wątpienia warto dać tej produkcji szansę. Nie tylko zebrała ona bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale też okazała się sprzedażowym hitem. Sony poinformowało, że była to najszybciej sprzedająca się gra od PlayStation Studios w historii, a w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano ponad 2,5 miliony kopii. Po 11 dniach informowano zaś o ponad 5 milionach egzemplarzy. Wynik ten robi jeszcze większe wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że Spider-Man 2 ukazał się tylko na jednej platformie - PlayStation 5.