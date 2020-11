Cyberpunk 2077 - twórcy ułatwią legalne streamowanie rozgrywki

Źródło: CDPR

CD Projekt RED nie jest jedną z tych firm, które krzywo patrzą na osoby udostępniające materiały z ich gier szerokiemu gronu odbiorców. Wręcz przeciwnie, w najnowszym wpisie blogowym deweloperzy poinformowali, że są otwarci na wszelkie streamy, materiały rozgrywki, poradniki czy speedruny związane z Cyberpunkiem 2077.

Jednocześnie firma zdaje sobie sprawę z tego, że w dobie mediów społecznościowych i zintensyfikowanej walki o poszanowanie praw autorskich łatwo o demonetyzację filmów bądź zarobienie bana z powodu publicznego odtworzenia utworu podlegającego ochronie prawnej. A takich kawałków w Cyberpunku 2077 nie zabraknie. Ścieżka dźwiękowa składa się bowiem zarówno z autorskich kompozycji, jak i licencjonowanych 150 utworów od zewnętrznych artystów. Studio pozyskało prawo do odtwarzania ich w wirtualnych stacjach radiowych i klubach, ale nie oznacza to, że gracze mogą swobodnie udostępniać je w swoich nagraniach, które publikują w sieci. Jeśli to zrobią, muszą liczyć się z tym, że zostaną ukarani za złamanie praw licencyjnych.

Nie jest to żadne novum w branży, tak od lat działa ten rynek. Ale zespół CDPR nie chce, aby streamerzy mieli jakiekolwiek problemy związane z nieuprawnionym upublicznianiem licencjonowanych utworów, dlatego stworzyli specjalny tryb dla osób zainteresowanych dzieleniem się materiałami z gry. Po jego aktywacji w tle będą odtwarzać się wyłącznie kawałki nieobwarowane żadnymi obostrzeniami.

Absolutnie nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek z was miał z tego tytułu problemy. Dlatego też dodaliśmy ustawienia dedykowane dla twórców treści. Opcja "Wyłącz muzykę chronioną prawem autorskim", którą znajdziecie w ustawieniach gry, wyłączy w grze te utwory, których streamowanie mogłoby skutkować demonetyzacją albo usunięciem waszych nagrań. Upewnijcie się, że macie ją włączoną zanim zaczniecie nagrywać Cyberpunka! Jak wspomnieliśmy powyżej, opcja "Wyłącz muzykę chronioną prawem autorskim" powinna uchronić was przed jakimikolwiek problemami z tytułu naruszenia praw autorskich. Jednakże, jeśli pomimo włączenia tej opcji natkniecie się na jakieś problemy, napiszcie do nas na [email protected], a my zrobimy co w naszej mocy, aby wam pomóc!

Trzeba przyznać, że twórcy Cyberpunka 2077 wykazali się bardzo perspektywicznym myśleniem. Czy taka deklaracja zachęci was do udostępniania materiałów wideo ze swoje rozgrywki?