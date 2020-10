Cyberpunk 2077 w "złocie". Premiera w listopadzie jest już pewna!

CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nie tylko tego roku, ale i całej generacji konsol. Tytuł ten miał zadebiutować na rynku już wcześniej, ale twórcy zdecydowali się na opóźnienie premiery po to, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Nie wszyscy wierzyli jednak, że polskie studio CD Projekt RED dotrzyma obietnicy i dostarczy grę na 19 listopada. Wygląda jednak na to, że nie trzeba obawiać się kolejnych opóźnień. poinformowano bowiem o osiągnięciu przez grę tak zwanego "złotego statusu". W branży oznacza to, że prace nad tym tytułem zostały ukończone.

Krótki tweet informuje o "ozłoceniu" gry, a także zaprasza do zwiedzania Night City już 19 listopada, po raz kolejny podkreślając, że premiera tego dnia jest już pewna.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1313067011455569921

Przypominamy, że Cyberpunk 2077 zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia. W przyszłym roku gra polskiego studia otrzyma zaś aktualizacje, która wykorzysta dodatkową moc oferowaną przez konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series S/X.