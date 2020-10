Cyberpunk 2077 - Johnny Silverhand jako świetna figurka. Wygląd zachwyca, cena przeraża...

Pure Arts

Johnny Silverhand ma być istotną postacią w grze Cyberpunk 2077. Sugeruje to nie tylko zaangażowanie do tej roli Keanu Reeves’a, ale też i bardzo częste wykorzystywanie tego bohatera przy akcjach marketingowych i gadżetach. Teraz ujawniono kolejną figurkę, która przedstawi właśnie słynnego Rockerboya i trzeba przyznać, że robi ona naprawdę dobre wrażenie…

Figurka od firmy Pure Arts jest naprawdę spora. Wykonano ją w skali 1:4 i mierzy ona ponad 34 centymetry. Johnny wykonany jest z dbałością o najdrobniejsze szczegóły - strój pełen jest detali, a w twarzy od razu można rozpoznać popularnego aktora. Na drugim planie znalazło się zaś miejsce dla głośnika oraz… 13-calowego ekranu LCD. Oba te dodatki pozwolą na odtwarzanie utworów ze ścieżki dźwiękowej oraz wyświetlanie grafik.

Cyberpunk 2077 - figurka Johnny'ego Silverhanda od Pure Arts

Taka jakość oczywiście wiąże się z odpowiednio wysoką ceną. Za podstawowy wariant figurki zapłacimy 849$, czyli ok. 3300 zł, a za edycję Deluxe (zawierającą również replikę gitary Silverhanda) - 899$ (ok. 3500 zł). Jeśli cena Was nie odstrasza to radzimy się śpieszyć, bo nakład jest ograniczony do 2077 sztuk na wariant.