Cyberpunk 2077 z oficjalnym zegarkiem. Zobacz zdjęcia imponującego gadżetu

fot. CD Projekt

CD Projekt nawiązał współpracę z polską firmą Błonie, a jej efektem jest T-2077, czyli zegarek stworzony z myślą o fanach Cyberpunk 2077. Zdecydowanie nie jest to gadżet dla każdego, bo jest on naprawdę potężny i z pewnością będzie mocno wyróżniał się na nadgarstku - o "ukryciu go" możecie raczej zapomnieć.

Koperta i bransoleta wykonane są z tytanu. Ten drugi element posiada motylkowe zapięcia, dzięki czemu możecie wymienić go na inny pasek. Godzina wyświetlana jest w formacie 12 lub 24-godzinnym, a miłośników spędzania wolnego czasu na basenie ucieszy wodoodporność do 5 atmosfer.

T-2077 można już zamawiać w oficjalnym sklepie CD Projekt Gear, gdzie zegarek wyceniony został na 1999 zł. Wysyłka planowana jest na czerwiec 2022 roku.

