Cyberpunkowe niedziele na TNT. Łowca androidów i nie tylko

Cyberpunk to gatunek obecnie rzadko wykorzystywany przez filmowców, ale w historii kina nie brakuje znakomitych pozycji, które pokazują walkę człowieka z technologią. Stacja TNT zaproponuje od marca widzom Cyberpunkowe niedziele, gdzie obejrzeć będzie można klasyki gatunku. Na pierwszy ogień idzie film Gattaca - Szok przyszłości, gdzie głównym bohaterem jest Vincent (w tej roli Ethan Hawke), który mimo swojego gorszego pochodzenia postanawia nie rezygnować z marzeń i polecieć w kosmos. Powoli realizuje swój cel, a pomaga mu w tym Jerome (Jude Law), który jest posiadaczem idealnego genotypu. Ostatecznie Vincentowi udaje się podstępem dostać na pokład statku kosmicznego Gattaca – a to dopiero początek jego największej przygody.

W programie nie zabraknie też kultowej produkcji Matrix. Głównym bohaterem jest Neo (Keanu Reeves), który spotyka na swojej drodze tajemniczego przywódcę rebeliantów Morfeusza (Laurence Fishburne). Mężczyzna dowiaduje się, że świat, w którym żyje to fikcja. Za to z prawdziwą rzeczywistością do czynienia ma Rick Deckard, gdzie świat zamieszkują replikanci - powstałe w wyniku modyfikacji genetycznych istoty, które do złudzenia przypominają ludzi. Zostały powołane do realizowania niebezpiecznych misji w kosmosie.

Warty polecenia jest też na pewno film Człowiek demolka, gdize w głównych rolach widzowie zobaczą Sylvestra Stallone'a oraz Wesley'a Snipesa. Każdy kolejny film stanie się dla widzów okazją do tego, by zastanowić się, gdzie leżą granice między człowieczeństwem, a cyberprzestrzenią. Emisja cyklu Cyberpunkowe niedziele w każdą niedzielę marca o godz. 21:00.

Zobaczcie program: