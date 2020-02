Robert the Bruce - nowy zwiastun i plakat filmu historycznego. Oto nieoficjalna kontynuacja Bravehearta

Robert the Bruce rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Braveheart - Waleczne Serce. Po tym, gdy Robert ogłosił się królem, staje do walki, ale nie może przezwyciężyć angielskiej potęgi. Po kolejnych porażkach jego armia zostaje rozbita, a szlachta go opuszcza. Robert zostaje sam, a za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda. Zniszczony i ranny jest bliski śmierci, ale odnajduje go wdowa z dziećmi. Dzięki nim odzyskuje zdrowie. Pasja do walki znów rozpala się w jego sercu, ale nie pragnie on zemsty, tylko wolności.

Zobaczcie nowy zwiastun:

Za kamerą stoi Richard Grey. Eric Belgau i sam Angus Macfadyen, który ponownie wciela się w tytułową rolę, są autorami scenariusza. Choć film rozgrywa się po wydarzeniach znanych z hitu Mela Gibsona i opowiada o znanej postaci granej przez tego samego aktora, nie jest to oficjalny sequel. Za muzykę odpowiada słynna szkocka piosenkarka i kompozytorka znana jako Lulu.

Tak prezentuje się plakat:

W obsadzie są także Daniel Portman, Anna Hutchinson, Jared Harris, Zach McGowan, Patrick Fugit, Kevin McNally i Emma Kenney.

Screen Media odpowiada za kinowe pokazy w wybranych brytyjskich kinach (24 kwietnia 2020 roku).