Cypher 007 nową grą z Jamesem Bondem. Premiera jeszcze w tym miesiącu

fot. Tilting Point

James Bond już wkrótce zostanie bohaterem nowej gry zatytułowanej Cypher 007. To przygodowa gra akcji z widokiem z góry, w której wcielimy się w tytułowego bohatera i trafimy do miejsca zwanego "The Mind Trap", czyli więzienia znajdującego się w umyśle agenta, wytworzonego w wyniku działania technik prania mózgu.

Podczas rozgrywki będziemy walczyć z przeciwnikami, poszukiwać dowodów oraz działać z ukrycia. Nie zabraknie też szpiegowskich gadżetów i wyposażenia, które będziemy mogli ulepszać. W trakcie rozgrywki natkniemy się też na popularnych, znanych z filmowej serii sojuszników oraz złoczyńców.

Poniżej możecie zapoznać się z krótkim zwiastunem nadchodzącej produkcji. Nie zabrakło w nim scen przedstawiających gameplay.

Cypher 007 - zwiastun gry

Cypher 007 zadebiutuje już 29 września na platformie Apple Arcade, a więc dostępna będzie bez mikropłatności i reklam. Jak na razie nie wiadomo czy gra wyjdzie poza platformy z systemem iOS.