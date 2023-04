Cytadela - powstanie kilka spin-offów. Gwiazda indyjskiej wersji zdradza powiązanie między nimi

fot. Amazon Prime Video

Cytadela to nowy serial od Amazon Prime Video, który trafi na platformę streamingową już 28 kwietnia. To thriller szpiegowski, w którym agenci z różnych krajów łączą siły we wspólnej misji. W głównych rolach występują Richard Madden oraz Priyanka Chopra Jonas.

Jeszcze przed premierą serialu ogłoszono, że zostanie nakręcony 2. sezon. Za sterami ponownie staną bracia Russo, znani z hitu Avengers: Koniec gry. Ponadto powstaną jeszcze 4 spin-offy, które będą rozgrywać się w różnych częściach świata. Od samego początku Cytadela była pomyślana jako innowacyjna seria z globalną narracją. Oprócz flagowego serialu z Maddenem, który rozgrywa się w USA, historia szpiegowska przeniesie się do Indii, Włoch, Hiszpanii i Meksyku. W tych serialach będą używane wyłącznie lokalne języki. To pewnego rodzaju eksperyment Amazona, który chce sprawdzić, czy widzowie będą oglądać spin-offy związane z innymi krajami i kulturą.

Obecnie kręcona jest wersja Cytadeli osadzona w Indiach. Jej gwiazdą jest Varun Dhawan, który w rozmowie z Colliderem wyjawił, że spin-offy będą ze sobą powiązane, a niektóre postacie będą mieć wpływ na szeroki świat tego serialu.

Mogę powiedzieć, że istnieje bardzo silne powiązanie, które jak obejrzysz ten indyjski spin-off, stanie się dla ciebie jaśniejsze. Istnieją postacie, które mogą podróżować tam i z powrotem, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie rzecz biorąc miłe jest to, że standard, jaki wyznaczono podczas kręcenia amerykańskiej Cytadeli jest niesamowity - będzie trudno go osiągnąć, ale służy nam to jako inspiracja.

Przypomnijmy, że według dostępnych danych budżet na realizację amerykańskiej Cytadeli wynosił 200 mln dolarów, co miało związek z dużą liczbą dokrętek. Czyni to ten tytuł jednym z najdroższych seriali Amazon Prime Video.

Cytadela - o czym jest serial?

Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna agencja szpiegowska mająca za zadanie dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi została zniszczona przez agentów organizacji Manticore. Jest to potężny syndykat manipulujący światem z cieni. Kiedy Cytadela upadła, elitarni agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ledwo uszli z życiem, ale pamięć została im wymazana. Od tego czasu pozostawali w ukryciu, żyjąc z nową tożsamością. Pewnego dnia Masona namierza dawny kolega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by powstrzymać Manticore przed ustanowieniem nowego porządku świata. Mason wyrusza na poszukiwanie Nadii, by razem wyruszyć na misję, która zabierze ich w różne rejony świata. .

Cytadela - zdjęcia

Citadel