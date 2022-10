Czarna Pantera 2 skupia się na kobietach. Twórcy wyjaśniają zmianę

materiały prasowe

Wszyscy dziennikarze, których widzieli film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu podkreślają, że to kobiety są w centrum wydarzeń w Wakandzie i odgrywają kluczowe role. Skąd taka decyzja? Producent Nate Moore oraz reżyser i scenarzysta Ryan Coogler tłumaczą to w nowym wywiadzie.

Czarna Pantera 2 - kobiety w centrum

Moore wyjaśnia, że to naturalna ewolucja historii i nikomu tutaj nie chodziło o wciśnięcie kobiet na pierwszy plan kosztem mężczyzn.

- Czasem ludzie patrzący na to z zewnątrz mogą sądzić, że w grze jest jakiś polityczny plan. Tutaj naprawdę chodzi tylko o powiadanie dobrych historii, Mamy szczęście mieć niezwykła obsadę, która daje życie tym postaciom i sprawia, że chcesz dowiedzieć się, co się stanie z Shuri czy co spotka Okoye. Nie pokazywanie ich w centrum odbyłoby się ze szkodą dla historii i dlatego sądzę, że dzięki temu film jest lepszy.

Reżyser dodaje, że to nie tylko kobiety są tutaj kluczowe. Wspomina o Namorze, który pełni tutaj rolę czarnego charakteru oraz M'Baku, który jest tak gdzieś dwa razy dłużej na ekranie niż w pierwszej części. Tak tłumaczy jednak, jak ta historia naturalnie skierowałą się na kobiece bohaterki. To one były najbliższe postaci T'Challi.

- Kiedy tracisz kogoś, jest fala jak po wybuchu. To jest jak wybuchająca bomba. Kto był najbliżej wybuchu? Dlatego właśnie te postacie są w centrum.

Czarna Pantera 2 - premiera 11 listopada 2022 roku tylko w kinach.