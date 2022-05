Czarna Pantera 2 - prezent dla ekipy filmu może ujawniać skrywane tajemnice o Namorze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Ostatnio do sieci trafił niewyraźny szkic z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, na którym prawdopodobnie znajduje się Namor, Król Atalntydy. Portal The Direct zwraca uwagę, że wizerunek Namora sugeruje zmianę genezy Atlantydy w MCU. Twierdzą oni, że to wyraźny sygnał, iż Atlantyda w MCU będzie oparta na kulturze Majów. Jako że według plotek postać ma zagrać meksykański aktor, Tenoch Huerta (Narcos: Meksyk) to jak najbardziej ma sens.

Prezent dla ekipy filmu wręczony po skończonych zdjęciach, może sugerować jednak inspiracje kulturą nie Majów, ale Azteków. Na wręczonej czapce widnieje kolorowy wizerunek, który wygląda trochę tak, jakby mógł być wersją Tepeyollotla, azteckiego boga jaguara. W sieci część fanów uważa, że to symbol nawiązujący do Namora i potwierdzający kolejny raz jego obecność w widowisku MCU. Zobaczcie:

Wielokrotnie pojawiały się doniesienia, że Atlantyda będzie zatopionym miastem w Meksyku lub Ameryce Środkowej. Dodatkowo, grafika promocyjna, która niedawno pojawiła się w sieci, również wydaje się zawierać pewne odniesienia do mezoamerykańskiego wzornictwa i kultury. Niewykluczone, że Namor w MCU będzie czerpał z różnych kultur (Majów i Azteków) związanych z regionem obejmującym terytoria członków wielkich środkowoamerykańskich kultur.