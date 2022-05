Czarna Pantera 2 - wyciekł niewyraźny szkic. Tak może wyglądać król Atlantydy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił niewyraźny szkic z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, na którym mamy widzieć Namora, króla Atlantydy, który zgodnie z wcześniejszymi plotkami ma odegrać ważną rolę w filmie MCU. Choć szkic jest dość niewyraźny, widzimy jednak na nim strój Namora inspirowany komiksami Marvela. Znany ze sprawdzonych informacji scooper MyTimeToShineHello opublikował fanowską grafikę obrazującą to, co widzimy na szkicu i tym samym najwyraźniej potwierdza jego prawdziwość.

Czarna Pantera 2 - Namor

Zobaczcie grafiki w poniższych tweetach.

https://twitter.com/StripMarvel/status/1528396385917222912

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1528376996413198337

Portal The Direct zwraca uwagę, że wizerunek Namora sugeruje zmianę genezy Atlantydy w MCU. Twierdzą oni, że to wyraźny sygnał, iż Atlantyda w MCU będzie oparta na kulturze Majów. Jako że według plotek postać ma zagrać Tenoch Huerta (Narcos: Meksyk) to jak najbardziej ma sens. Marvel Studios ma też świadomość, że DC było pierwsze z ich Atlantydą w Aquamanie z Jasonem Momoą, więc widzowie siłą rzeczy będą porównywać twór MCU. Taka decyzja o zmianie komiksowej genezy pozwoli im odróżnić się na tle konkurencji.

Na razie nikt ze strony Marvel Studios czy Disneya nie komentuje wycieku, więc traktujemy go jako plotkę.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera tylko w kinach odbędzie się 11 listopada 2022 roku.