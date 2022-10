Czarna Pantera 2 - Okoye nie będzie już Dora Milaje? Plakat podpowiada: dołączy do innej komiksowej drużyny

Fot. Marvel

Czarna Pantera 2 to ostatni film Marvela w 2022 roku. Ostatni zwiastun zdradził, że to właśnie Shuri najprawdopodobniej przejmie kostium po bracie. Jednak nowe plakaty mogły zdradzić kolejny, istotny szczegół na temat fabuły, dotyczący innej ważnej bohaterki - wygląda na to, że Okoye dołączy do znanej z komiksów grupy Midnight Angels. Czy oznacza to, że nie będzie już liderką Dora Milaje?

Midnight Angels - kim są?

Midnight Angels zadebiutowały w 2010 roku w zeszycie Doomwar #5. Były podgrupą Dora Milaje, złożoną z najlepszych wojowniczek Wakandy. Wyróżniały ich wyjątkowe niebieskie stroje i maski przypominające sowy. Kluczowymi członkami drużyny były Aneka i Ayo, które pojawią się w filmie Czarna Pantera 2. Jednak, co ciekawe, Okoye w komiksach nigdy do nich nie należała.

Okoye w Midnight Angels - co to może oznaczać?

Na plakacie widać, że Okoye ma na sobie strój Midnight Angels. Nie tylko przywodzi na myśl komiksy, ale identyczny miała na sobie Aneka w pierwszym zwiastunie, a także taki sam pokazano podczas wydarzenia D23. Co to jednak zmienia dla fabuły Czarnej Pantery 2?

Okoye przewodziła wszystkim Dora Milaje przez długi czas. Fakt, że porzuciła pozycję dla dołączenia do Midnight Angels, gdy nawet podobnego wątku nie było w komiksach, wzbudza czujność fanów.

Jest możliwość, że skoro Midnight Angels były swego rodzaju grupą do zadań specjalnych Dora Milaje, to po prostu Okoye była im potrzebna. Może być także jednocześnie Dora Milaje i Midnight Angel. Fani zakładają jednak także mniej optymistyczną opcję - bohaterka z ważnego musiała mogła uznać, że już nie zasługuje na pozycję liderki.

Czy T'Challa powróci do MCU?

Po śmierci Chadwicka Bosemana nie odbył się casting na jego następcę. Twórcy nie wyobrażali sobie kogoś innego w tej roli. Winston Duke, członek obsady Czarnej Pantery 2, postanowił także skomentować ten aspekt.

Choć ciężko mu wyobrazić sobie kogoś innego jako T'Challę, gdy Chadwick Boseman stworzył tę postać, i uważa decyzję Marvela za bardzo szlachetną, to jego zdaniem w MCU zawsze znajdzie się jakaś otwarta furtka.

W świecie komiksów mamy wiele światów, równoległe wymiary, historie i różne wersje przeszłości. Multiwersum, z którym eksperymentują. Więc ufam, że to medium, które może dostarczyć wiele interpretacji, będących w stanie uszczęśliwić nas wszystkich.