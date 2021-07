Czarna Pantera 2 - potencjalny opis fabuły. Będzie wojna w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Opis fabuły filmu Czarna Pantera 2 pochodzi od branżowego Production Weekly. Traktujemy to jednak jako plotkę, bo choć często portal publikuje rzetelne i prawdziwe informacje, czasem zdarzało się, że opisy nie były zgodne z prawdą. Nie jest to więc potwierdzone przez Marvel Studios, więc na tę chwilę traktujemy to jako ciekawostkę.

Interesujące jest to, że według niego film opowiada o wojnie dwóch ukrytych cywilizacji, czyli Wakandy z Atlantydą. To jest zgodne z różnymi plotkami jakie do tej pory pojawił się na temat Black Panther: Wakanda. Do tego Charles Murphy, dziennikarz, którego doniesienia się często sprawdzają twierdził, że Namor, znany heros z komiksów Marvela powiązany z Atlantydą pojawi się w widowisku. Powiązanie tego opisu z tymi doniesieniami dodaje mu trochę wiarygodności, ale wciąż podchodźcie z dystansem.

fot. Marvel Comics

Czarna Pantera 2 - potencjalny opis

Wakanda i Atlantyda to ukryte cywilizacje z zaawansowaną technologią oraz militarną siłą, które zdecydowały się odciąć od świata dla własnego bezpieczeństwa i ze strachu. Mieszkańcy Wakandy obawiali się, że ich technologia zostanie źle wykorzystana, a Atlantydzi lękali się, że mieszkańcy powierzchni zniszczą ich mityczne miasto tak, jak wiele lat wcześniej. Ich lęki eskalują, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy nimi. Ich historie są powiązane od dawna. Wakanda jest jedynym krajem z dostępem do vibranium, a plotki o mocy tego kruszcu krążyły po świecie. Ludzki ojciec Namora został wysłany do poszukiwania vibraniium na... Antarktyce.

Jeśli to się potwierdzi i w istocie na ekranie zobaczymy Atlantydę, to stanowi duże wyzwanie dla Marvel Studios. Muszą zrobić wiele, by widzowie nie znający szczegółów komiksowych zależności, dostrzegli tutaj coś innego, niż w serii Aquaman opartej na DC Comics.

Prace na planie filmu już trwają. Black Panther: Wakanda Forever ma premierę 8 lipca 2022 roku.