Czarna Pantera 2 - producent o wprowadzeniu w MCU pierwszego mutanta na dużym ekranie

Marvel/Total Film

Do tej pory w MCU mieliśmy jedną mutantkę w osobie Ms. Marvel. Pierwszy sezon jej serialu to oficjalnie potwierdził. To zmieni się wraz z premierą filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Tenoch Huerta, który gra Namora z Atlantydy, w rozmowie z Empire przed kilkoma tygodniami potwierdził, że jego postać tak jak w komiksach jest mutantem w MCU.

Nate Moore, producent filmów Marvel Studios udzielił wywiadu, w którym wspomniał o ogłoszeniu obecności pierwszego mutanta na dużym ekranie w MCU. Zdradza, że na razie skupiają się raczej powolnym wprowadzaniu mutantów do tego świata.

Nie chcemy przesadnie obiecywać fanom czegoś, czego nie ma na horyzoncie. Ale... prawda jest taka, że Namor jest mutantem. Wiesz, co mam na myśli? Jako fan wydawnictwa i jego historii, czułbym się nieszczerze, gdybyśmy tego nie powiedzieli. Fajnie jest zostawiać te okruszki chleba i zobaczyć, dokąd nas zaprowadzą. A Tenoch jest wyraźnie podekscytowany, co jest wspaniałe. Częścią zabawy w robieniu tych filmów jest obserwowanie jak obsada naprawdę wciela się w swoich bohaterów i pozwalanie im, by te emocje naprawdę w nich żyły.

W fabule filmu Namor nie będzie przywódcą Atlantydy, bo sam aktor wspominał, że miasto, któremu przewodzi nazywa się Talocan. Najwidoczniej nazwa została zmieniona, gdy - jak potwierdza też aktor - podjęto inspiracje kulturą Mezoameryki, na czele z Majami. Namor i jego pobratymcy wychodzą na powierzchnię, bo decyzja T'Challi o ujawnieniu Wakandy staje się zagrożeniem dla Talocan. Muszą więc działać, aby się chronić. Niewykluczone, że obie nazwy padną w filmie.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Nate Moore wypowiedział się też na temat planów dotyczących trzeciej części. Zaznacza, że najpierw czekają na odbiór filmu przez fanów, bo to będzie kluczowe w podejmowaniu dalszych decyzji. Mają plan na kontynuowanie losów w Wakandzie, ale nie chcą na razie podejmować żadnych kroków, póki druga część nie zadebiutuje w kinach i widzowie jej nie zobaczą.

Zobacz także:

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera 11 listopada tylko w kinach.